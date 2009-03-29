Состав украинской сборной на ЧЕ по прыжкам в воду

1-5 апреля в итальянском Турине стартует Чемпионат Европы по прыжкам в воду.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины, отметив, что это первые соревнования такого высокого уровня после Олимпийских игр, потому участие примут самые сильные прыгуны континента.

Украинская команда провела последние подготовительные сборы в Запорожье и 28 марта направилась в Турин в таком составе: Елена ФЕДОРОВА, Анна ПИСЬМЕНСКАЯ, Илья КВАША и Антон ЗАХАРОВ будут вести борьбу в прыжках с 3-метрового трамплина, Юлия ПРОКОПЧУК, Константин МИЛЯЕВ – с 10-метровой вышки. В этом виде также будет выступать и Антон ЗАХАРОВ.

В синхронных прыжках с 3-метрового трамплина украинские спортсмены будут представлены бронзовыми призерами Игр XXIX Олимпиады в Пекине Ильей КВАШОЙ и Алексеем ПРИГОРОВЫМ.

Также украинцы примут участие в соревнованиях и в неолимпийских дисциплинах – прыжках с трамплина с 1-го метра – Елена ФЕДОРОВА, Мария ВОЛОЩЕНКО, Илья КВАША, Дмитрий МЕЖЕНСКИЙ.