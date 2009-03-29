Результаты матчей ЧМ-2010 по футболу

Завершились сегодняшние матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу

Группа 1

Мальта - Дания 0:3

Албания - Венгрия 0:1

Португалия - Швеция 0:0

В группе лидирует Дания - 10 очков после четырех игр, Венгрия 10 (5), Швеция 6 (4), Португалия 6 (5), Албания 6 (6), Мальта 1 (6).

Следующие матчи - 1 апреля: Венгрия - Мальта, Дания - Албания

Группа 2 Люксембург - Латвия 0:4

Израиль - Греция 1:1

Молдова - Швейцария 0:2

Швейцария - с 10 очками в пяти играх присоединилась к лидерам группы, Греция - 10 (5) и Израиль 9 (5) сохранили разрыв, Латвия 7 (5), Люксембург 4 (5), Молдова 1 (5).

Следующие матчи - 1 апреля: Латвия - Люксембург, Швейцария - Молдова, Греция - Израиль

Группа 3 Словения - Чехия 0:0

Северная Ирландия - Польша 3:2

В группе лидирует Северная Ирландия - 10 очков после шести игр, Словакия 9 (4), Чехия и Словения 8 (5), Польша 7 (5), Сан-Марино 0 (5).

Следующие матчи - 1 апреля: Чехия - Словакия, Польша - Сан-Марино, Северная Ирландия - Словения

Группа 4 Россия - Азербайджан 2:0

Уэльс - Финляндия 0:2

Германия - Лихтенштейн 4:0

В группе лидирует Германия - 13 очков после пяти игр, Россия 9 (4), Финляндия 7 (4), Уэльс 6 (5), Азербайджан и Лихтенштейн 1 (4).

Следующие матчи - 1 апреля: Лихтенштейн - Россия, Уэльс - Германия

Группа 5

Армения - Эстония 2:2

Испания - Турция 1:0

Бельгия - Босния и Герцеговина 2:4

В группе абсолютный лидер Испания - 15 очков после пяти игр, БиГ 9 (5), Турция 8 (5), Бельгия 7 (5), Эстония 2 (5), Армения 1 (5).

Следующие матчи - 1 апреля: Эстония - Армения, Турция - Испания, Босния-Герцеговина - Бельгия

Группа 6 Сегодня матчи в этой группе не проводились. Поэтому положение прежнее: в группе абсолютный лидер Англия - 12 очков после четырех игр, Украина 7 (3) , Хорватия 7 (4), Беларусь 3 (3), Казахстан 3 (4), Андорра 0 (4).

Матчи состоятся 1 апреля: Казахстан - Беларусь, Андорра - Хорватия, Англия - Украина

Группа 7

Литва - Франция 0:1

Румыния - Сербия 2:3

В группе лидирует Сербия - 12 очков после пяти игр, Литва 9 (5), Франция 7 (4), Румыния и Австрия 4 (4), Фареры 1 (4).

Следующие матчи - 1 апреля: Австрия - Румыния, Франция - Литва

Группа 8 Кипр - Грузия 2:1

Ирландия - Болгария 1:1

Черногория - Италия 0:2

В группе лидирует Италия - 13 очков после пяти игр, Ирландия 11 (5), Болгария и Кипр 4 (4), Черногория 2 (4), Грузия 2 (6).

Следующие матчи - 1 апреля: Болгария - Кипр, Грузия - Черногория, Италия - Ирландия

Группа 9

Нидерланды - Шотландия 3:0

В группе лидирует Голландия - 12 очков после четырех игр, Шотландия и Исландия 4 (4), Македония 3 (3), Норвегия 2 (3).

Следующие матчи - 1 апреля: Нидерланды - Македония, Шотландия - Исландия

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Напомним, что в финальную стадию Чемпионата мира, который начнется в ЮАР 11 июня 2010 года, выйдут 13 европейских команд.

Победители девяти отборочных групп выходят в финальный этап напрямую, а восемь команд из числа занявших вторые места разыграют между собой еще четыре путевки.

Африка делегирует шесть сборных, включая хозяев турнира. Северная, Южная и Центральная Америка будут представлены восемью командами, а остальные пять путевок получат команды Азии и Океании.

Финал ЧМ-2010 начнется 11 июня и продлится ровно месяц.