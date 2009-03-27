МИД выясняет причины задержания Виталия Кличко

Министерство иностранных дел Украины выясняет обстоятельства и причины задержания 25 марта в аэропорту Франкфурта-на-Майне (Германия) чемпиона мира по боксу, лидера одной из фракций Киевсовета Виталия КЛИЧКО.

Как сообщил УНИАН спикер министерства Василий КИРИЛИЧ, это дело находится на особом контроле МИД.

По словам В.КИРИЛИЧА, сегодня заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ пригласил в МИД Временного поверенного по делам Германии в Украине. “Во время разговора встал вопрос о предоставлении разъяснений причин задержания Виталия КЛИЧКО”, - сообщил В.КИРИЛИЧ.

Также Посольство Украины в Германии направило ноту МИД ФРГ с просьбой предоставить объяснения по поводу обстоятельств и причин задержания украинского боксера. Генеральным консульством Украины во Франкфурте-на-Майне проведен ряд встреч с представителями таможенных органов с целью выяснения оснований для задержания В.КЛИЧКО.

Кроме того, по информации В.КИРИЛИЧА, директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей ПОГОРЕЛЬЦЕВ провел телефонный разговор с В.КЛИЧКО для уточнения обстоятельств, при которых произошло его задержание.

Как сообщали СМИ, 25 марта в аэропорту Франкфурта-на-Майне таможенники спросили боксера о том, откуда у него часы фирмы «IWC» и превышает ли их стоимость ?1000. Спортсмен сообщил, что получил их как награду на вручении премии «Laureus» два года назад.

В результате эти часы и сумка были конфискованы. В.КЛИЧКО заявил о намерении подать на немецких таможенников в суд.