МИД выясняет причины задержания Виталия Кличко
Вещи боксера конфисковали
|Василий КИРИЛИЧ
Как сообщил УНИАН спикер министерства Василий КИРИЛИЧ, это дело находится на особом контроле МИД.
По словам В.КИРИЛИЧА, сегодня заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ пригласил в МИД Временного поверенного по делам Германии в Украине. “Во время разговора встал вопрос о предоставлении разъяснений причин задержания Виталия КЛИЧКО”, - сообщил В.КИРИЛИЧ.
Также Посольство Украины в Германии направило ноту МИД ФРГ с просьбой предоставить объяснения по поводу обстоятельств и причин задержания украинского боксера. Генеральным консульством Украины во Франкфурте-на-Майне проведен ряд встреч с представителями таможенных органов с целью выяснения оснований для задержания В.КЛИЧКО.
Кроме того, по информации В.КИРИЛИЧА, директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей ПОГОРЕЛЬЦЕВ провел телефонный разговор с В.КЛИЧКО для уточнения обстоятельств, при которых произошло его задержание.
Как сообщали СМИ, 25 марта в аэропорту Франкфурта-на-Майне таможенники спросили боксера о том, откуда у него часы фирмы «IWC» и превышает ли их стоимость ?1000. Спортсмен сообщил, что получил их как награду на вручении премии «Laureus» два года назад.
В результате эти часы и сумка были конфискованы. В.КЛИЧКО заявил о намерении подать на немецких таможенников в суд.