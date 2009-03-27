Михайличенко пойдет на футбол, а игроков «закроет» в гостинице

Национальная сборная Украины по футболу в отборном матче ЧМ-2010 со сборной Англии готовится играть, ощущая постоянное давление со стороны соперника и в условиях дефицита времени и пространства принимать правильные решения на поле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, об этом сказал один из ассистентов главного тренера сборной Вадим ЕВТУШЕНКО, комментируя занятия, во время которых футболисты выполняли упражнения на максимально ограниченных участках поля.

Кроме того, на сегодня, 27 марта, тренерским штабом запланирована одна тренировка, а во второй половине дня несколькочасовая экскурсия по Лондону (украинцы готовятся к встрече в Сент-Олбанси, предместье Лондона). По возвращении в гостиницу - теоретическое занятие.

Приблизительно такой же график у сборной и в субботу, но вместо экскурсии - просмотр товарищеского матча Англия - Словакия. Кроме главного тренера, Алексея МИХАЙЛИЧЕНКО, который будет наблюдать за действиями будущих соперников непосредственно на стадионе, остальные это будут делать в гостинице.

В пресс-службе ФФУ отмечают, что хотя до игры с англичанами осталось немногим меньше недели, однако уже сейчас можно отметить полную концентрацию и сосредоточенность всех без исключения футболистов. Каждое упражнение, каждый эпизод они стремятся выполнить как можно лучше, не уступая даже в тренировочных микродуэлях.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины в отборном матче ЧМ-2010 встретится со сборной Англии 1 апреля на лондонской арене «Уэмбли». Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что английская команда, имея в своем активе 12 очков из 12-ти возможных, возглавляет шестую отборочную группу ЧМ-2010. Хорватия и Украина набрали по 7 баллов, однако украинцы сыграли на один матч меньше.