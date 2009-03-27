Международный олимпийский комитет (МОК) отменил всемирную эстафету олимпийского огня перед Олимпийскими играми. Теперь эстафета огня будет проходить только на территории страны, которая принимает Олимпиаду. Исполнительный директор МОК Жильбер Фелли объяснил это решение соображениями безопасности, сообщает Лента.русо ссылкой на BBC News.

Впервые всемирная эстафета олимпийского огня была проведена перед Играми 2004 года в Афинах. По словам Фелли, уже после той эстафеты в МОК пришли к выводу, что такие мероприятия лучше проводить только на территории страны - хозяйки Олимпиады.

Однако организаторы Олимпиады-2008 в Пекине также выразили желание провести всемирную эстафету, и МОК пошел им навстречу. Проведение эстафеты сопровождалось многочисленными акциями протеста. Большинство участников этих акций протестовали против политики Китая в Тибете и против нарушений прав человека в этом регионе.

Наиболее крупными были беспорядки во время этапов всемирной эстафеты олимпийского огня в Париже, Лондоне и Сан-Франциско. В ходе парижского этапа эстафеты протестующим удалось несколько раз потушить олимпийский огонь.

Отметим, что организаторы Олимпиады 2012 года в Лондоне еще в конце июля 2008 года заявили, что они не планируют проводить всемирную эстафету олимпийского огня.