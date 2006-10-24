Киевское ”Динамо” может возглавить голландец (фото)

Новым главным тренером украинского футбольного клуба "Динамо" (Киев) может стать голландец Ко Адриансе (Andriaanse). Руководство команды рассматривает возможность замены нынешнего наставника Анатолия Демьяненко после провального выступления динамовцев в групповом турнире Лиги чемпионов (три поражения с крупным счетом), сообщает Лента.ру .

Адриансе является уже третьим по счету тренером, кандидатура которого рассматривается руководителями "Динамо". Ранее работать с киевской командой отказались Свен-Еран Эрикссон и Марчелло Липпи, которые на последнем чемпионате мира возглавляли соответственно сборные Англии и Италии.

Что касается Адриансе, то к голландскому наставнику интерес проявляет также мюнхенская "Бавария", которая в последнем матче чемпионата Германии потерпела поражение от своего принципиального соперника "Вердера".

Издание football.ua сообщает подробности биографии тренера. Джейкобсон ("Ко") Адриансе родился в Амстердаме в 1947 году. С 1964 по 1970 года Адриансе играл в клубе "Де Волевейкерс", а потом столько же лет провел в "Утрехте". Карьеру Ко закончил в возрасте 29 лет.

Зато уже спустя три года он приступил к тренерской деятельности. "Зивермееувен" (1979-1983), АЗ (скаут и молодежь) (1985-1985), "Зволле" (1985-1989), "Ден Хааг" (1989-1993), молодежь "Аякса" (1993-1998), "Виллем II" (1998-2000), "Аякс" (2000-2002), АЗ (2002-2005), "Порту" (2005/2006).

Со скромным "Виллемом II" Адриансе выходил в групповой турнир Лиги чемпионов в сезоне 1999/2000. Однако наибольшей известности голландский специалист добился с алкмаарским АЗ, когда вывел его в полуфинал Кубка УЕФА и поднял команду на уровень сильнейших команд Голландии.

В "Порту" Адриансе выиграл чемпионский титул в первом же своем сезоне.

В начале августа Адриансе уволился из "Порту", потому что президент не выполнил его требование и не купил центрального нападающего, который так нужен был команде.

Во всех своих клубах голландец предпочитал играть со схемой 4-3-3 и прививал своим подопечным красивый атакующий футбол.

Напомним, что в групповом этапе Лиги чемпионов - 2006/07 киевское "Динамо" проиграло все три матча с общей разницей забитых и пропущенных мячей 2:12. В первом туре киевляне уступили "Стяуа" (1:4), во втором "Реалу" (1:5), а в третьем - "Лиону" (0:3).