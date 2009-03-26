Динамовцы сыграют на трех континентах

Ближайшая неделя в мировом футболе пройдет под знаком матчей национальных и молодежных сборных. Более половины игроков первой команды «Динамо» вызваны в расположение сборных трех континентов, сообщает пресс-служба клуба.

Как ранее сообщалось, в матче сборных Англии и Украины, который состоится в Лондоне 1-го апреля, Алексей Михайличенко рассчитывает на шестерых представителей «бело-синих». Это вратарь Станислав Богуш, защитники Тарас Михалик и Виталий Мандзюк, полузащитник Александр Алиев, нападающие Артем Милевский и Артем Кравец.

Соперник сборной Украины по отборочной группе Кубка мира-2010 команда Хорватии также проведет свой матч 1-го апреля, против Андорры. Динамовец Огнен Вукоевич уже прибыл в тренировочный лагерь своей команды.

Наставник сборной Сербии Радомир Антич в поединке против Румынии рассчитывает на Милоша Нинковича. Впрочем, участие динамовца в важном матче под вопросом. В понедельник в игре чемпионата Украины против «Арсенала» Милош ушиб ногу и досрочно покинул поле. Обследование в клинике серьезных проблем у Нинковича не обнаружило, однако некоторое время игроку придется тренироваться по индивидуальной программе. Посмотрим, успеет ли серб восстановиться до 28-го марта.

Два выездных матча на севере Европы в рамках отбора Кубка мира проведет Финляндия. Роман Еременко ключевой полузащитник сборной, на него тренеры возлагают большие надежды в поединках с Уэльсом и Норвегией.

Не имеющий игровой практики в «Динамо» Максим Шацких полон намерений вновь напомнить о себе в матчах за сборную. Узбекистан в отборочных матчах Кубка мира-2010 встретится 28-го марта с Катаром и 1-го апреля с Австралией.

Играми со сборными Габона и Алжира в очередном раунде квалификации продолжит путь Марокко к финальному турниру Кубка мира. Как всегда, тренеры «Атласских Львов» могут рассчитывать на помощь Бадра Эль Каддури.

Пропустит очередной матч сборной Гвинеи Исмаэль Бангура. Нападающий остался в Киеве, где намерен серьезно поработать на тренировках и вернуть место в стартовом составе «Динамо».

Наставник молодежной сборной Украины Павел Яковенко для подготовки к товарищеским матчам с командами Сербии и Северной Ирландии, которые состоятся 27-го и 31-го марта соответственно, включил восемь игроков «Динамо». Это вратари Александр Рыбка и Артем Кичак, защитники Андрей Сахневич, Евгений Новак и Вадим Родина, полузащитник Николай Морозюк, нападающие Роман Зозуля и Андрей Ярмоленко.