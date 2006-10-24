Ближайший соперник ”Динамо” по Лиге Чемпионов теряет лидеров

Ближайший соперник "Динамо" по Лиге Чемпионов лионский "Олимпик" за неделю понес уже вторую серьезную кадровую потерю.

Разгром "Марселя" на его поле (4:1) не обошелся для "Лиона" без неприятностей.

Уже на 27-й минуте поединка ведущий форвард чемпионов Франции Фред получил травму бедра и покинул поле.

По предварительным данным, бразильский нападающий будет вне игры в течение 6-8 недель.

Кроме того, стало известно, что в матче с "Марселем" травмировался еще один форвард "Лиона" - Малуда, который из-за повреждения ахиллова сухожилия пропустит три недели.

Таким образом, ни Фред, ни Малуда не сыграют в матче следующего тура Лиги Чемпионов против киевского "Динамо". Напомним, что этот поединок состоится 1-го ноября в Лионе.

Корреспондент