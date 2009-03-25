Билеты на матч Шахтер - Марсель будут стоить до 600 грн.

Стоимость билетов на матч 1/4 финала Кубка УЕФА между донецким "Шахтером" и французским "Олимпиком" будет достигать 600 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК "Шахтер", стоимость билетов на матч будет варьироваться от 25 до 600 грн. Для сравнения, самый дешевый билет на матч 1/8 Кубка УЕФА "Шахтер" - ЦСКА стоил 15 грн., а самый дорогой - 300 грн.

Билеты на матч "Шахтер" – "Олимпик" поступят в свободную продажу 2 апреля, уточнили в пресс-службе.

Матч состоится в Донецке 9 апреля.