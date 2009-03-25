В знойном Лос-Анджелесе стартовал чемпионат мира по фигурному катанию

В американском Лос-Анджелесе начался чемпионат мира по фигурному катанию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НОК Украины, после обязательного танца украинцы Анна ЗАДОРОЖНЮК и Сергей ВЕРБИЛО с суммой 30,34 балла занимают 15-е место из 30-и танцевальных дуэтов. Лидерство завоевали россияне Оксана ДОМНИНА и Максим ШАБАЛИН (40,77).

Откатали и свои короткие программы пары. После первого состязательного дня Татьяна ВОЛОСОЖАР - Станислав МОРОЗОВ занимают 6-ю ступеньку с суммой 64,10 балла. На первой позиции расположились Алёна САВЧЕНКО - Робин ШОЛКОВИ из Германии. Их программу судьи оценили в 72,30.

Несмотря на летнюю погоду, которая сейчас стоит в городе, на качество льда у фигуристов жалоб нет.