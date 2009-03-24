Ливерпуль заломил за Воронина 4 миллиона фунтов

Английский "Ливерпуль" готов продать Андрея Воронина за 4 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает tribalfootball.com, отмечая, что в Англии заметили удачную игру украинского нападающего за берлинскую "Герту", где Воронин играет в аренде.

Напомним, в этом сезоне немецкой бундеслиги Воронин отметился одиннадцать раз.

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