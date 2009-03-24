УЕФА будет рекомендовать Украину на 6-звездочный статус

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ежегодно будет выделять Украине по 100 тысяч евро в поддержку развития массового футбола в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола, такое решение было принято по итогам VIII семинара УЕФА по детско-юношескому и массовому футболу, который проходил 16-20 марта в немецком Гамбурге.

Кроме этого, эксперты Европейского футбольного союза приняли решение номинировать Украину, а также Англию, Германию, Нидерланды, Норвегию и Шотландию на получение шестизвездочного статуса в рамках Хартии массового футбола. Сейчас шестизвездочной категории не имеет ни одна страна, и если Комитет УЕФА по вопросам развития и предоставления технической помощи, а также Исполком УЕФА утвердят решение о присуждении Украине дополнительных звезд, то ФФУ получит высший показатель по этой системе.

Ранее вопрос о возможности Украины претендовать на шестизвездочный статус изучал член Комиссии УЕФА Стиг-Ове САНДНЕС. Он засвидетельствовал соответствие нашей страны трем самым главным критериям - привлечению инвестиций в инфраструктуру массового футбола, введению образовательных программ по массовому футболу и инициативам продвижения массового футбола при участии правительственных учреждений. В частности, УЕФА очень заинтересовал опыт Украины в организации и проведении курсов для учителей физкультуры общеобразовательных школ.

Напомним, что национальные ассоциации, присоединяясь к Хартии, получают одну звезду, после чего им насчитываются дополнительные звезды за развитие массового и детско-юношеского футбола. Ассоциация может набрать до семи звезд, что будет свидетельствовать об углубленном подходе к политике развития массового футбола.

На сегодня пятизвездочный рейтинг, кроме упомянутой шестерки стран, имеют Северная Ирландия и Финляндия. Четыре звезды присуждены Дании и Уэльсу. Три имеет Исландия, по две - Россия, Беларусь и Андорра.