Тимошенко считает блестящей победу Виталия Кличко

Премьер-министр Украины Юлии ТИМОШЕНКО поздравила украинского боксера Виталия КЛИЧКО с победой в поединке с кубинским боксером Хуаном Карлосом ГОМЕСОМ.

Текст приветствия Ю.ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

“Я искренне поздравляю Виталия КЛИЧКО с очередной блестящей победой на ринге. Виталий нашел в себе волю и мужество вернуться в Большой Бокс. И как вернуться! Сегодня уже, кажется, ни у кого нет сомнений, что в мировом боксе установился Украинский Абсолютизм – никто не может победить двух Украинских Братьев. И этим гордится Украина!”, – говорится в поздравлении.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, братья КЛИЧКО настолько приучили к своим победам, что их очередной триумф воспринимается как должное и не производит никаких сенсаций. “Поэтому я очень хочу, чтобы все помнили, что за этой кажущейся легкостью и непринужденностью побед стоят сверхтяжелый труд, сверхчеловеческая настойчивость и железная воля”, - подчеркнула глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО пожелала В.КЛИЧКО успехов и новых свершений. “Думаю, что Вы с братом делаете для международной славы Украины больше, чем все политики вместе взятые. Я благодарю Вас за это. Когда я вижу ваши успехи, я еще больше убеждаюсь: Украина – сильная, Украина – непобедимая!”, – говорится в приветствии Ю.ТИМОШЕНКО на имя В.КЛИЧКО.

Как сообщал УНИАН, В.КЛИЧКО 21 марта победил Х.К.ГОМЕСА и защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. В 9-м раунде судья прекратил бой за явным преимуществом украинского боксера (технический нокаут).