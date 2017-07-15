В Житомире состоялся II Всеукраинский турнир по плаванию "TETERIV OPEN"

В Житомире сегодня состоялся II Всеукраинский турнир по плаванию «TETERIV OPEN», сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета. Как отмечается в сообщении, более 150 спортсменов со всей Украины приняли участие во ІІ Всеукраинском турнире «TETERIV OPEN» и Кубка Всеукраинской Ассоциации плавательных клубов «мастерс» среди спортсменов категории «мастерс» на открытой воде, который состоялся 15 июля в городском гидропарке.

В открытии соревнований приняли участие секретарь городского совета Наталья Чиж, начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта Ирина Ковальчук, инициатор турнира и президент клуба «Житомир-мастерс»Игорь Кухарев и главный судья турнира, Заслуженный тренер Украины Наталья Кириллович.

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«Я хочу поблагодарить всех участников за то, что вы не равнодушны к развитию и активной популяризации здорового образа жизни», - поздравила участников турнире секретарь Житомирского городского совета.

«Для нашего города достаточно важным является развитие водных видов спорта. И мы очень рады, что с каждым годом турнир привлекает все больше участников из разных уголков Украины», - отметила Ирина Ковальчук

В турнирные приняли участие спортсмены в возрасте от 10 до 75 лет. Кроме того, к турниру присоединились Константин Щеглов – рекордсмен Европы и мира в эстафетном плавании, возрастной категории «мастерс» 60+, чемпион Европы, многократный чемпион Украины, Заслуженный тренер Украины и Сергей Фесенко – олимпийский чемпион 1980 года, Заслуженный мастер спорта Украины.

Программа турнира состояла из нескольких заплывов на открытой воде.