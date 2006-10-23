Сенсация 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

Вчера донецкий «Шахтер» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на своем поле киевскому «Арсеналу» - 0:1.

Это стало главной сенсацией не только 11-го тура, но и пока что всего чемпионата.

Донецкий клуб опустился на вторую строчку турнирной таблицы. А единоличным лидером стало киевское «Динамо», которое позавчера в Киеве обыграло «Сталь» из Алчевска - 3:1.

Примечательно, что ФК «Арсенал» сейчас переживает не самые лучшие свои времена, так как киевские власти решили отказаться от владения, и следовательно от финансирования клуба, находящегося в коммунальной собственности столицы. 80% акций клуба ныне выставлены на торги, и пока неизвестно, кто же захочет приобрести ФК «Арсенал».

Видимо этим обстоятельством и объясняется настрой канониров на игру с лидером чемпионата – ведь товар свой нужно показывать и лицом, и игрой.

Обком