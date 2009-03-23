Кличко объяснил, почему не хочет драться с Маскаевым

Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе украинец Виталий Кличко, который техническим нокаутом в 9 раунде победил кубинца Хуана Карлоса Гомеcа, в очередной раз назвал неправдой слова Олега Маскаева, что он еще в любителях нокаутировал Кличко-старшего.

Также Кличко рассказал, почему он не намерен проводить бой с Маскаевым.

"Маскаев проиграл нокаутом Кирку Джонсону, а я того нокаутировал. Маскаев проиграл нокаутом Самюэлю Питеру, а я того тоже послал в нокаут. Теперь он хочет проиграть нокаутом мне. А мне не интересен этот бой. Ни мне лично, ни телевидению. Американский телеканал HBO отказался покупать этот поединок. И в данном случае возникают проблемы. Потому что все эксперты понимают, что поединок Кличко-Маскаев не имел бы надлежащего напряжения", - Кличко.

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