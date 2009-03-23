Французские соперники Шахтера и Динамо провели очередные матчи

Соперники Динамо и Шахтера в матчах одной четвертой Кубка УЕФА провели очередные матчи в своем национальном первенстве. За девять игр до завершения чемпионата Франции Марсель и ПСЖ ведут борьбу за призовые места. Накануне встречи с донецкими знакомыми решил напомнить о себе Брандао. А парижанам блеснуть не удалось.

Марсель - Нант 2:0 (Сивелли 54, Брандао 59)

Тулуза - ПСЖ 4:1 (Бергунью 6, Жиньяк 40, Сиссоко 44, Браатен 81 - Мабьяла 71).