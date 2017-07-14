Кубок Украины по легкой атлетике отменен

Кубок Украины по легкой атлетике, который должен был пройти 25 июля, отменен.

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Об этом сообщает Федерация легкой атлетики.

Такое решение приняли по заявлению департамента соревнований Федерации и департамента сборных команд Федерации.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в марте 2017 года украинка Олеся Повх заняла второе место, а спортсменки Марина Килипко, Юлия Левченко и Сергей Никифоров завоевали бронзовые награды.