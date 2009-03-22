Результаты 30-го тура английской Премьер-лиги

Ливерпуль разгромил Астон Виллу

Сегодняшними матчами завершился 30-й тур английской Премьер-лиги Уиган - Халл Сити 1:0 (Уотсон 84) Манчестер Сити - Сандерленд 1:0 (Ричардс 56) Ливерпуль - Астон Вилла 5:0 (Куйт 7, Риера 33, Джеррард 39 пен., 50, 65) Напомним, что раньше в туре были сыграны матчи: Портсмут - Эвертон 2:1 (Крауч 22, 75 - Бейнс 4) Тоттенхэм - Челси 1:0 (Модрич 50) Фулхэм - МЮ 2:0 (Мерфи 18 пен., Гера 87) Блэкберн - Вест Хэм 1:1 (Эндрюс 51 - Нобл 35) Вест Бромвич - Болтон 1:1 (Шитту 82 автогол - Тейлор 67) Сток Сити - Миддлсбро 1:0 (Шоукросс 84) Ньюкасл - Арсенал 1:3 (Мартинс 59 - Бендтнер 57, Диаби 64, Насри 67) Положение в турнирной таблице 1. МЮ 65 (игра в запасе) 2. Ливерпуль 64 3. Челси 61 4. Арсенал 55 5. Астон Вилла 52 6. Эвертон 48 7. Уиган 41 8. Вест Хэм 41 9. Фулхэм 40 10. Манчестер Сити 38 11. Тоттенхэм 38 12. Болтон 34 13. Халл Сити 33 14. Сандерленд 32 15. Портсмут 32 (игра в запасе) 16. Сток Сити 32 17. Блэкберн 31 18. Ньюкасл 29 19. Миддлсбро 27 20. Вест Бромвич 24

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