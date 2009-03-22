Результаты матчей 21-го тура Чемпионата Украины по футболу

Перенесенный матч перенесли еще раз

С одинаковым счетом завершились сегодняшние матчи 21-го тура Чемпионата Украины по футболу: Шахтер – Ворскла 1:0 (Срна 48) ФК Харьков - Кривбасс – 0:1 (Булку 51) Напомним результаты остальных матчей: Заря - Черноморец 2:1 (Жуниор 35, Курилов 79 - Диденко 28) ФК Львов - Металлург З 1:2 (Романюк 39 - Аржанов 15, Невмывака 89) Днепр - Карпаты 1:0 (Калиниченко 90+1) Таврия - Металлург Д 4:1 (Любенович 19, Ковпак 39, 57 пен., 66 - Корытько 7) Тур завершится матчем Динамо - Арсенал (23 марта). Матч Ильичевец - Металлист перенесен на 9 апреля (прежнее решение о переносе на 20 мая пересмотрели, о чем генеральный директор Украинской премьер-лиги написал большое письмо президенту Федерации футбола Суркису).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter