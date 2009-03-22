Кличко: после шестого раунда начал терять терпение

Чемпион мира в супертяжёлой весовой категории по версии WBC Виталий Кличко отстоял вчера свой титул. Бой против Хуан Карлоса Гомеса завершился в девятом раунде. После боя Кличко рассказал о своих впечатлениях от поединка. Кличко заявил, что в следующем бое он хочет встретиться с Николаем Валуевым, обладателем титула чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

"Я хорошо знал Гомеса, и мне было понятно, что это будет нелегко. После шестого раунда я начал терять терпение. Я понимал, что противник выдохся и не сможет долго продержаться. Теперь я хочу завоевать единственный титул, который ускользнул от нашей семьи, - цитирует Кличко BBC.

Также стало известно, что в канун боя за звание чемпиона мира по версии WBC в немецком Штутгарте на 74-ом году жизни умер вице-президент Всемирного боксерского совета россиянин Эдмунд Липинский. Про это сообщили в маркетинговом агентстве Кличко Менеджмент Групп.

В суботу утром Липинский почувствовал себя плохо, упал в обморок и был отвезен в реанимацию, где и умер, не приходя в сознание. Точные причины смерти пока не сообщаются.

"Газета.ua"