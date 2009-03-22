Гомес о поединке с Кличко: меня побил настоящий великан

Кубинец Хуан Карлос Гомес (44-2-0, 35 КО), который 21 марта потерпел поражение от чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Виталия Кличко (37-2-0, 36 КО), заявил, что сделал на ринге всё возможное, и извинился перед своей дочкой.

"Я сделал всё возможное. Виталий стремился нокаутировать меня в первом раунде, но у него это не получилось. Но он великий чемпион и провёл отличный бой. Сегодня я рассчитывал, что выстою все 12 раундов. Но, к сожалению, не вышло. Тем не менее, я приобрёл бесценный опыт. Я люблю бокс и, если Виталий захочет вновь встретиться со мной, не откажусь.

Прости меня, дочь! Одноклассники, особенно мальчики, говорили дочке, что Виталий побьёт меня. Я же обещал ей, что такого не случится, но не сдержал слово. Но моя девочка уже большая, ей одиннадцать лет, и надеюсь, она поймёт. Ведь её отца побил настоящий великан", — цитирует Гомеса Sportbox.ru.

Чемпионат.ру