Виталий Кличко одержал 37-ую победу на профессиональном ринге

Украинский боксер-супертяжеловес Виталий КЛИЧКО сегодня ночью в немецком Штутгарте защитил звание чемпиона мира по версии WBC, досрочно победив кубинца Хуана Карлоса ГОМЕСА.

Бой завершился в 9-м раунде, когда рефери в ринге остановил поединок: кубинец перестал защищаться после затяжной атаки украинца.

Для 37-летнего В.КЛИЧКО эта победа стала 37-й на профессиональном ринге (36-й досрочной) при двух поражениях. В послужном списке 35-летнего Х.К.ГОМЕСА по прозвищу "Черная пантера" осталось 44 победы, но теперь уже в 47 поединках.