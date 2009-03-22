Кличко отстоял звание чемпиона мира (добавлены фото)

Виталий Кличко защитил звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив кубинца Хуана Карлоса Гомеса.

Бой начался активными действиями Гомеса, лишь к четвертому раунду Виталий приспособился к сопернику, активизировался и перехватил инициативу. Гомес несколько раз падал после мощных атак, ходил в “грогги”, но дважды успел продержаться до гонга.

Во втором-третьем раунде Гомес получил глубокое рассечение века, в шестом кровь потекла на лоб Кличко из-под волос.

Оба боксера выглядели очень уставшими, во время клинчей украинец тяжело дышал, отмечает обозреватель газеты Сегодня.

В восьмом раунде Гомесу хватало сил только, чтобы приходить в себя под ударами, Кличко стремился окончить бой, с длинных рук доставал соперника и уходящего, и пытающегося держать защиту.

В девятом раунде судья снял очко Виталию, посчитав столкновение головами умышленным. Кубинец на секунду ободрился, но тут же получил последний сильный удар, стал убегать, повернувшись спиной, но Кличко добивал его и из-за спины. В этот момент рефери принял решение бой остановить.

Сразу после боя Виталий поблагодарил всех зрителей за поддержку, отметил высокий класс Хуана Карлоса Гомеса. По словам чемпиона, именно поэтому бой был такой сложный, ему не удалось сразу прощупать дистанцию и найти слабые стороны претендента. Напоследок еще раз вызвал на поединок Николая Валуева.

Кубинский боксер комментируя поражение, попросил прощения у дочки. «Я не смог сдержать своего слова. Прошу прощения у моей дочери, – сказал он. – Иногда один проигрывает, иногда один выигрывает. В тот ключевой момент я ничего уже не видел и не мог дальше боксировать».

Бывший соискатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе, эксперт немецкого телеканала RTL, Луан Красничи считает, что «Гомес проиграл, но показал, что Кличко уязвим, и его можно бить... Главный козырь Кличко – его габариты. Если техника не работает, как в прошедшем бою, украинец побеждает грубой силой», – приводит его слова сайт Спорт.ру.

Фото AP, AFP, Reuters