Результаты 30-го тура английской Премьер-лиги
22:40, 21 марта 2009Спорт
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"Двойная осечка" у лидеров
Завершились сегодняшние матчи 30-го тура английской Премьер-лиги
Портсмут - Эвертон 2:1 (Крауч 22, 75 - Бейнс 4)
Тоттенхэм - Челси 1:0 (Модрич 50)
Фулхэм - МЮ 2:0 (Мерви 18 пен., Гера 87)
Блэкберн - Вест Хэм 1:1 (Эндрюс 51 - Нобл 35)
Вест Бромвич - Болтон 1:1 (Шитту 82 автогол - Тейлор 67)
Сток Сити - Миддлсбро 1:0 (Шоукросс 84)
Ньюкасл - Арсенал 1:3 (Мартинс 59 - Бендтнер 57, Диаби 64, Насри 67)
Завтра тур завершится матчами
Уиган - Халл Сити
Манчестер Сити - Сандерленд
Ливерпуль - Астон Вилла
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