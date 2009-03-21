Результаты 30-го тура английской Премьер-лиги

22:40, 21 марта 2009
Спорт
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"Двойная осечка" у лидеров

Завершились сегодняшние матчи 30-го тура английской Премьер-лиги

Портсмут - Эвертон 2:1 (Крауч 22, 75 - Бейнс 4)

Тоттенхэм - Челси 1:0 (Модрич 50)

Фулхэм - МЮ 2:0 (Мерви 18 пен., Гера 87)

Блэкберн - Вест Хэм 1:1 (Эндрюс 51 - Нобл 35)

Вест Бромвич - Болтон 1:1 (Шитту 82 автогол - Тейлор 67)

Сток Сити - Миддлсбро 1:0 (Шоукросс 84)

Ньюкасл - Арсенал 1:3 (Мартинс 59 - Бендтнер 57, Диаби 64, Насри 67)

Завтра тур завершится матчами

Уиган - Халл Сити

Манчестер Сити - Сандерленд

Ливерпуль - Астон Вилла

 

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