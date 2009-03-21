Результаты 30-го тура английской Премьер-лиги

"Двойная осечка" у лидеров

Завершились сегодняшние матчи 30-го тура английской Премьер-лиги Портсмут - Эвертон 2:1 (Крауч 22, 75 - Бейнс 4) Тоттенхэм - Челси 1:0 (Модрич 50) Фулхэм - МЮ 2:0 (Мерви 18 пен., Гера 87) Блэкберн - Вест Хэм 1:1 (Эндрюс 51 - Нобл 35) Вест Бромвич - Болтон 1:1 (Шитту 82 автогол - Тейлор 67) Сток Сити - Миддлсбро 1:0 (Шоукросс 84) Ньюкасл - Арсенал 1:3 (Мартинс 59 - Бендтнер 57, Диаби 64, Насри 67) Завтра тур завершится матчами Уиган - Халл Сити Манчестер Сити - Сандерленд Ливерпуль - Астон Вилла

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter