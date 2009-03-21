Результаты 21-го тура Чемпионата Украины по футболу
19:50, 21 марта 2009Спорт
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Днепр спасает игру
Завершились сегодняшние матчи 21-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Заря - Черноморец 2:1 (Жуниор 35, Курилов 79 - Диденко 28)
ФК Львов - Металлург З 1:2 (Романюк 39 - Аржанов 15, Невмывака 89)
Днепр - Карпаты 1:0 (Калиниченко 90+1)
Напомним, что вчера сыгран матч
Таврия - Металлург Д 4:1 (Любенович 19, Ковпак 39, 57 пен., 66 - Корытько 7)
Тур завершится матчами ФК Харьков - Кривбасс, Шахтер - Ворскла (22 марта) и Динамо - Арсенал (23 марта). Матч Ильичевец - Металлист перенесен на 20 мая.
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