Результаты 21-го тура Чемпионата Украины по футболу

Днепр спасает игру

Завершились сегодняшние матчи 21-го тура Чемпионата Украины по футболу. Заря - Черноморец 2:1 (Жуниор 35, Курилов 79 - Диденко 28) ФК Львов - Металлург З 1:2 (Романюк 39 - Аржанов 15, Невмывака 89) Днепр - Карпаты 1:0 (Калиниченко 90+1) Напомним, что вчера сыгран матч Таврия - Металлург Д 4:1 (Любенович 19, Ковпак 39, 57 пен., 66 - Корытько 7) Тур завершится матчами ФК Харьков - Кривбасс, Шахтер - Ворскла (22 марта) и Динамо - Арсенал (23 марта). Матч Ильичевец - Металлист перенесен на 20 мая.

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