Виталий Кличко тяжелее Гомеса на 8,5 кг

Украинский боксер Виталий Кличко оказался тяжелее своего соперника по предстоящему бою - кубинского боксера, претендента на звание чемпиона мира по версии WBC в сверхтяжелом весе - Хуана Карлоса Гомеса на 8,5 кг (соответственно, 113 против 104,5 кг) сообщает официальный сайтбратьев Кличко.

Поединок супертяжеловесов Кличко - Гомес состоится 21 марта в Штутгарте.