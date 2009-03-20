Виталий Кличко тяжелее Гомеса на 8,5 кг
21:13, 20 марта 2009Спорт
1365
До боя остался один день
Украинский боксер Виталий Кличко оказался тяжелее своего соперника по предстоящему бою - кубинского боксера, претендента на звание чемпиона мира по версии WBC в сверхтяжелом весе - Хуана Карлоса Гомеса на 8,5 кг (соответственно, 113 против 104,5 кг) сообщает официальный сайтбратьев Кличко.
Поединок супертяжеловесов Кличко - Гомес состоится 21 марта в Штутгарте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter