Голы Шахтера в ворота москвичей (видео)

Как сообщал УНИАН, вчера после победы над московскими армейцами донецкий «Шахтер» впервые в своей истории пробился в четвертьфинал Кубка УЕФА. Ответный матч 1/8 в Донецке завершился со счетом 2:0 в пользу горняков (общий итог двух встреч – 2:1).

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Сегодня же определился соперник дончан в следующем круге – это марсельский «Олимпик». Матчи назначены на 9 и 16 апреля. Особая интрига состоит в том, что в случае успеха, в полуфинале «Шахтер» может встретиться со своим непримиримым соперником – киевским «Динамо».