Украина подала заявку на проведение хоккейного ЧМ-2014

Украина презентовала заявку на проведение Чемпионата мира по хоккею 2014 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации хоккея Украины, предварительная презентация заявок на право проведения чемпионата мира 2014 года состоялась 17 марта в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) в Цюрихе (Швейцария).

Из пяти стран-кандидатов после предварительной презентации из борьбы выбыла Чехия. Таким образом, на право принять чемпионат мира претендуют Беларусь, Венгрия, Латвия и Украина.

По данным Федерации хоккея, делегация Украины блестяще презентовала свою программу, и получила высокую оценку Заявочного комитета IIHF.

Победитель тендера на право проведения чемпионата мира-2014 определится на ежегодном Конгрессе IIHF, который с 7 по 9 мая этого года пройдет в Берне.

В Федерации хоккея также отметили, что в случае получения Украиной права на проведение чемпионата мира, уже в этом году можно будет ожидать начала работ по строительству 12-тысячной ледовой арены в Киеве, на которой будут соревноваться сильнейшие хоккейные сборные мира.