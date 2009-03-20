Динамо и Шахтер узнали соперников в Кубке УЕФА

Возможен украинский полуфинал

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Кубка УЕФА. Вот результаты: Четвертьфинальные пары Гамбург - Манчестер Сити ПСЖ - Динамо Киев Шахтер - Олимпик Вердер - Удинезе Жребий полуфиналов: Вердер/Удинезе - Гамбург/Манчестер Сити ПСЖ/Динамо - Шахтер/Олимпик Встречи четвертьфинала Кубка УЕФА пройдут 9 и 16 апреля, полуфинала - 30 апреля и 7 мая. Финал состоится 20 мая в Стамбуле на стадионе "Шюкру Сарачоглу".

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