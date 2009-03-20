Динамо и Шахтер узнали соперников в Кубке УЕФА

14:10, 20 марта 2009
Спорт
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Возможен украинский полуфинал

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Кубка УЕФА. Вот результаты:

Четвертьфинальные пары

Гамбург - Манчестер Сити

ПСЖ - Динамо Киев

Шахтер

- Олимпик

Вердер - Удинезе

Жребий полуфиналов:

Вердер/Удинезе - Гамбург/Манчестер Сити

ПСЖ/Динамо - Шахтер/Олимпик

Встречи четвертьфинала Кубка УЕФА пройдут 9 и 16 апреля, полуфинала - 30 апреля и 7 мая. Финал состоится 20 мая в Стамбуле на стадионе "Шюкру Сарачоглу".

 

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