Динамо и Шахтер узнали соперников в Кубке УЕФА
14:10, 20 марта 2009Спорт
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Возможен украинский полуфинал
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Кубка УЕФА. Вот результаты:
Четвертьфинальные парыГамбург - Манчестер Сити
ПСЖ - Динамо Киев Шахтер
Шахтер- Олимпик
Вердер - Удинезе
Жребий полуфиналов:
Вердер/Удинезе - Гамбург/Манчестер Сити
ПСЖ/Динамо - Шахтер/Олимпик
Встречи четвертьфинала Кубка УЕФА пройдут 9 и 16 апреля, полуфинала - 30 апреля и 7 мая. Финал состоится 20 мая в Стамбуле на стадионе "Шюкру Сарачоглу".
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