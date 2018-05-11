Украина в Кубке УЕФА: третий лишний, а жаль

«Динамо» и «Шахтер» выходят в четвертьфинал Кубка УЕФА... «Металлист» наконец выигрывает, но прекращает свои выступления на евроарене. Украинские бразильцы побеждают российских бразильцев...

Киевское «Динамо» до вчерашнего вечера не проигрывало в 9 официальных матчах подряд, с 29 ноября прошлого года, когда минимально уступило в Лондоне «Арсеналу» в турнире Лиги чемпионов. В частности, с начала 2009 года – 2 ничьи (с Валенсией), и 4 победы (в т.ч. дважды над «Металлистом»).

В то же время харьковчане последнюю свою победу одержали 26 февраля над «Сампдорией», а затем попали в мартовскую полосу неудач: 2 проигрыша и ничья в Премьер-лиге, и поражение от «Динамо» в первом матче 18 КУЕФА.

Такая диспозиция закручивала интригу ответного матча в Харькове до предела, превращала его в дело чести для хозяев. Выиграть во что бы то ни стало, отступать некуда, доказать свое право «быть если не первыми, то и не вторыми» – все эти императивы нависали над Маркевичем и его командой тяжелыми тучами-баннерами, сквозь которые солнце не просматривалось.

Неспроста тренер решил увезти команду на подготовку к решающему матчу подальше от наэлектризованного Харькова в индифферентный Крым, еще находящийся в постзимней дремоте, - хотя бы на несколько дней, но сменить антураж, психологически разгрузить игроков.

Как все-таки жаль, что вчера кто-то должен был обязательно проиграть! «Металлист» в сущности прыгнул выше головы, сделал все для победы, забил аж три мяча в ворота «Динамо» - и все-таки пропустил киевлян в четвертьфинал.

Можно и нужно анализировать, раскладывая по полкам, игру харьковчан, но для начала нужно поблагодарить их за успешный евросезон 2008/09. «Металлист» в первый раз пробился в групповой этап турнира КУЕФА, выдал в нем прекрасную беспроигрышную серию, прошел в 1/16 итальянскую «Самдорию» (Горяинову удалось установить рекордную «сухую» серию в 594 минуты), в целом Харьков поднялся на новый футбольный уровень, всерьез претендуя на матчи Евро-2012 – что еще нужно, чтобы достойно встретить новый сезон, новые европейские вызовы.

Можно лишь пожелать, чтобы команда не потеряла приобретенный уровень игры, волевой настрой. Ведь еще нужно побороться за место на пьедестале Премьер-лиги, да и в Кубке Украины через месяц играть полуфинал против «Ворсклы». Разочарование, которое, понятно, свалилось на команду, не должно определять дальнейшую судьбу команды.

Песок, конечно, плохая замена овса, говорил один шутник, но пока «Металлисту» придется довольствоваться внутренними соревнованиями, где найдется довольно много желающих проверить действительность его евровекселей.

По крайней мере киевскому «Динамо» это удалось. И главным образом, как по мне, за счет более высокой игровой активности. Больше ударов по воротам, больше угловых, штрафных – эти тактические действия в сумме легли в основу общего успеха.

Киевляне и в предыдущих матчах, и вчера смогли выдержать мощный прессинг «от Маркевича», не стушевались в борьбе по принципу «удар на удар, кость в кость» и ко всему были более изобретательными в атаках.

Казалось бы, какие здесь могут быть секреты друг от друга, когда команды играют третий матч за две недели, когда, например, те же нынешние харьковчане Олейник и Слюсарь являются воспитанниками динамовского дубля, Обрадович играл под руководством Семина еще в московском «Локомотиве», когда всем даже на трибунах известно, какой ногой пробивает свои штрафные Алиев или Коэльо.

Однако закон индивидуального мастерства, волевых качеств в футболе никто не отменял.

Даже проигрывая 0:2, 1:3, динамовцы играли в свою игру и в целом на протяжении всего матча не было похоже на то, что «Металлист» пройдет киевлян.

У харьковчан случился именно тот малоприятный случай, когда они не смогли диктовать ход событий на поле. Забивать смогли, но не дать забивать сопернику - нет, не вышло. А это уже был не тот «Металлист», которого мы видели в предыдущих матчах этого розыгрыша КУЕФА. Пропуская мяч, команда как будто теряет игровой почерк, продуманность игровых линий связей, активность превращается в суматоху.

Букмекеры, которые единодушно признавали фаворитами во вчерашней игре именно столичный клуб, не ошиблись.

Милевский провел один из лучших своих матчей, доказал, что он имеет ресурс роста от эдакого beach-boy до лидера команды, способного отработать от ворот до ворот все 90 минут.

Артему не удалось пополнить свой голевой счет, но повозил он защиту хозяев как никто. В конечном итоге, его пас пяткой Нинковичу на 78 минуте решил не только судьбу конкретного эпизода, но и в целом матча.

От такого поворота событий харьковчане уже не опомнились, и, в сущности, гости имели больше шансов добиться более благоприятного для себя результата (тот же Нинкович мог, а Гусев вообще напомнил свои лучшие времена), чем хозяева забить четвертый, решающий мяч.

3:2 – классический кубковый, гладиаторский матч, в котором кто-то непременно должен был проиграть, сойти с круга.

В целом же стоит отметить поражающую функциональную готовность, которую показали в феврале-марте все три украинских участника Кубка УЕФА. Вывести команды в такой период, когда сурок в степях Украины только-только просыпается, на пик формы - спасибо тренерам и всем, кто был к этому причастен.

Можно констатировать, что украинский футбол засвидетельствовал, по крайней мере на клубном уровне, свое право на место под солнцем УЕФА. Победа донецкого «Шахтера» над московским ЦСКА 2:0 лишь прибавила приятных впечатлений от вчерашнего футбольного вечера.

Такими образом мы с вами стали свидетелями без преувеличения исторического события – по состоянию на 20 марта Украина получила высший коэффициент в рейтинге УЕФА в нынешнем сезоне – 12,625! Позади даже Англия с Италией, соответственно 12,555 и 12,062. По итогам последнего пятилетия в таблице коэффициентов УЕФА Украина закрепилась на девятом месте, обошла Португалию - 37, 850 против 36,319.

И это еще не вечер, ведь и «Динамо», и «Шахтер» по уровню своей игры полностью могут пройти четвертьфинальный барьер Кубка УЕФА. Среди возможных соперников здесь остались «Вердер» и «Гамбург» (Германия), «Марсель», ПСЖ (Франция), «Манчестер Сити» (Англия) и «Удинезе» (Италия).

Ждем жеребьевку УЕФА, которая пройдет сегодня в 14 часов.

Эх, поддержать бы это новое реноме украинского футбола 1 апреля, в матче нашей национальной против сборной Англии.

Олег Олийнык