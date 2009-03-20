Ахметов не видел победы Шахтера

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов признался, что сразу после того, как "горняки" забили второй мяч в ворота ЦСКА он покинул пределы стадиона.

"Да, я все делал для победы: где-то бегал и пульс у меня был 150. На игре с "Севильей", когда забил Матузалем, я тоже не мог больше находиться на стадионе... Но по сравнению с тем матчем, я делал по другому", - цитирует Ахметова Террикон.