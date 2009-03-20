Украина - на первом месте в рейтинге УЕФА

Две победы плюс два бонусных очка за выход двух команд в четвертьфинал Кубка УЕФА позволили Украине в этом сезоне стать лидером по набранным очкам в клубном рейтинге УЕФА, сообщает Террикон. Наша страна усилиями "Шахтера", "Динамо", "Металлиста" и "Днепра" в очередной раз увеличила рекорд, который теперь составляет 12.625 баллов.

И это еще не предел! Впервые в истории, включая советский период, украинские клубы пробились в четвертьфинал Кубка УЕФА. А тут сразу два...

Клубный коэффициент страны в сезоне 2008/2009

Страна Коэфф. Стартовало/осталось

1. Украина 12.625 4 (2) 2. Англия 12.555 9 (5)

3. Испания 12.062 8 (2)

4. Италия 11.250 8 (1)

5. Германия 11.062 8 (3)

6. Франция 10.857 7 (2)

7. Россия 9.750 4 (0)

8. Дания 8.200 5 (0)

Что касается общего рейтинга страны за пять лет, то тут Украина упрочила свою девятую позицию, которая позволяет выставить в еврокубках сразу шесть команд. Одна команда стартует с группового этапа Лиги чемпионов, еще одна попробует пробиться через двухраундовый квалификационный цикл, а четыре команды в сезоне 2010/2011 возьмут старт в квалификационных раундах Лиги Европы.