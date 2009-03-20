Результаты матчей 1/8 Кубка УЕФА

Состоялись ответные матчи 1/8 Кубка УЕФА

Галатасарай - Гамбург 2:3 (Кьюэлл 42 пен., Барош 48 - Герреро 57, 60, Олич 90). Первый матч - 1:1

Брага - ПСЖ 0:1 (Оро 81) (0:0)

Ольборг - Манчестер Сити 2:0 (Шелтон 84, Якобсен 90 пен.) (0:2). По пенальти - 3:4.

Шахтер - ЦСКА 2:0 (Фернандиньо 53 пен., Адриано 70). Первый матч 0:1.

Зенит - Удинезе 1:0 (Тимощук 34). (0:2).

Металлист - Динамо 3:2 (Слюсар 29, 70, Коэльо 56 - Саблич 68, Березовчук 77 автогол). (0:1).

Сент-Этьенн - Вердер 2:2 (Беналуан 64, Гра 90 - Прёдль 6, Писарро 28). (0:1)

Аякс - Марсель 2:2 (Эно 33, Сулеймани 74 - Ньянг 35, Мирс 110). (1:2).

Таким образом борьбу за Кубок УЕФА продолжают английский, итальянский, по два французских, немецких и украинских клуба. (В четвертьфинале Лиги чемпионов, напомним, сыграют четыре английских, два испанских, португальский и немецкий клуб).

Сегодня состоится жеребьевка четверть- и полуфинальной стадий Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

Игры 1/4 финала, согласно календарю УЕФА, пройдут 9 и 16 апреля.