Шахтер проходит в четвертьфинал Кубка УЕФА

Счет двух матей - 2:1

Завершился ответный матч 1/8 Кубка УЕФА между донецким Шахтером и московским ЦСКА. Шахтер - ЦСКА 2:0 (Фернандиньо 53 пен., Адриано 70). Первый матч 0:1. По результатам двух матчей в четвертьфинал проходит Шахтер. Завершился матч в Санкт-Петербурге Зенит - Удинезе 1:0 (Тимощук 34). Первый матч 0:2. Сегодня же будут сыграны остальные матчи 1/8 Кубка УЕФА: Галатасарай - Гамбург (Первый матч 1:1) Ольборг - Манчестер Сити (0:2) Брага - ПСЖ (0:0)

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