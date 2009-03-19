Шахтер проходит в четвертьфинал Кубка УЕФА
21:20, 19 марта 2009Спорт
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Счет двух матей - 2:1
Завершился ответный матч 1/8 Кубка УЕФА между донецким Шахтером и московским ЦСКА.
Шахтер - ЦСКА 2:0 (Фернандиньо 53 пен., Адриано 70). Первый матч 0:1.
По результатам двух матчей в четвертьфинал проходит Шахтер.
Завершился матч в Санкт-Петербурге
Зенит - Удинезе 1:0 (Тимощук 34). Первый матч 0:2.
Сегодня же будут сыграны остальные матчи 1/8 Кубка УЕФА:
Галатасарай - Гамбург (Первый матч 1:1)
Ольборг - Манчестер Сити (0:2)
Брага - ПСЖ (0:0)
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