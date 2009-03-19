Шахтер проходит в четвертьфинал Кубка УЕФА

21:20, 19 марта 2009
Спорт
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Счет двух матей - 2:1

Завершился ответный матч 1/8 Кубка УЕФА между донецким Шахтером и московским ЦСКА.

Шахтер - ЦСКА 2:0 (Фернандиньо 53 пен., Адриано 70). Первый матч 0:1.

По результатам двух матчей в четвертьфинал проходит Шахтер.

Завершился матч в Санкт-Петербурге

Зенит - Удинезе 1:0 (Тимощук 34). Первый матч 0:2.

Сегодня же будут сыграны остальные матчи 1/8 Кубка УЕФА:

Галатасарай - Гамбург (Первый матч 1:1)

Ольборг - Манчестер Сити (0:2)

Брага - ПСЖ (0:0)

 

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