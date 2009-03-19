В тяжелейшей борьбе Динамо проходит в четвертьфинал Кубка УЕФА
20:52, 19 марта 2009Спорт
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Идут матчи в Донецке и С.-Петербурге
Завершилось "украинское дерби": ответный матч 1/8 Кубка УЕФА между харьковским Металлистом и киевским Динамо.
Металлист - Динамо 3:2 (Слюсар 29, 70, Коэльо 56, Березовчук 77 автогол - Саблич 68). Первый матч 0:1.
По результатам двух матчей в четвертьфинал проходит Динамо.
Идет второй тайм в матчах:
Шахтер - ЦСКА 2:0 (Фернандиньо 53 пен., Адриано 70)
Зенит - Удинезе 1:0 (Тимощук 34).
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