В тяжелейшей борьбе Динамо проходит в четвертьфинал Кубка УЕФА

Идут матчи в Донецке и С.-Петербурге

Завершилось "украинское дерби": ответный матч 1/8 Кубка УЕФА между харьковским Металлистом и киевским Динамо. Металлист - Динамо 3:2 (Слюсар 29, 70, Коэльо 56, Березовчук 77 автогол - Саблич 68). Первый матч 0:1. По результатам двух матчей в четвертьфинал проходит Динамо. Идет второй тайм в матчах: Шахтер - ЦСКА 2:0 (Фернандиньо 53 пен., Адриано 70) Зенит - Удинезе 1:0 (Тимощук 34).

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