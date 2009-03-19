ЦСКА просит милицию Донецка тщательно "трясти" московских фанов

Сегодня в Донецке на матче 1/8 Кубка УЕФА "Шахтер" (Донецк) – ЦСКА (Москва) следить за правопорядком будут 797 сотрудников милиции и 305 стюардов.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, на матче ожидается аншлаг: раскуплены все 25 тыс. билетов, из них 1600 билетов выкупили московские болельщики.

В УВД подчеркнули, что представители ЦСКА обратились к милиции Донецка с просьбой тщательнее досматривать «армейских» фанов на наличие у них запрещенных к принесению на стадион предметов.

Кроме того, в течение дня 19 марта сотрудники милиции контролируют приезд болельщиков армейского клуба в Донецк.