Харьковские пограничники задержали группу болельщиков ЦСКА

Пограничники Харьковского отряда задержали группу болельщиков футбольного клуба «ЦСКА» из Москвы, которые пытались незаконно пересечь украинско-российскую границу.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Харьковского пограничного отряда Дмитрий ГОРКОЛЬЦЕВ, группа мужчин, которые незаконно пересекли государственную границу, была обнаружена и задержана пограничным патрулем в районе населенного пункта Граны в Дергачевском районе Харьковской области, в среду около 3-х часов дня.

Задержанные оказались гражданами Российской Федерации. Один из них имел при себе военный билет, двое - паспорта РФ, четвертый - только ксерокопию паспорта. Задержанные объяснили, что следовали в Донецк на матч «Шахтер – ЦСКА», но были сняты российскими пограничникам с поезда, поскольку у двух не было соответствующих документов, которые дают право пересечь границу. После чего они решили во что бы то ни стало попасть в Украину.

За нарушение государственной границы Украины в отношении нарушителей составлен протокол в соответствии со ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщил пресс-секретарь.