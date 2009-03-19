Результаты матчей 1/8 Кубка УЕФА

06:48, 19 марта 2009
Спорт
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Сегодня на поле выйдут украинские команды

Вчера были сыграны два ответных матча 1/8 Кубка УЕФА

Сент-Этьенн - Вердер 2:2 (Беналуан 64, Гра 90 - Прёдль 6, Писарро 28). Первый матч 0:1

Аякс - Марсель 2:2 (Эно 33, Сулеймани 74 - Ньянг 35, Мирс 110). (1:2).

Сегодня остальные четвертьфиналисты Кубка УЕФА определятся в играх:

Металлист - Динамо (первый матч 0:1)

Шахтер - ЦСКА (0:1)

Зенит - Удинезе (0:2)

Галатасарай - Гамбург (1:1)

Ольборг - Манчестер Сити (0:2)

Брага - ПСЖ (0:0)

 

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