Результаты матчей 1/8 Кубка УЕФА

Сегодня на поле выйдут украинские команды

Вчера были сыграны два ответных матча 1/8 Кубка УЕФА Сент-Этьенн - Вердер 2:2 (Беналуан 64, Гра 90 - Прёдль 6, Писарро 28). Первый матч 0:1 Аякс - Марсель 2:2 (Эно 33, Сулеймани 74 - Ньянг 35, Мирс 110). (1:2). Сегодня остальные четвертьфиналисты Кубка УЕФА определятся в играх: Металлист - Динамо (первый матч 0:1) Шахтер - ЦСКА (0:1) Зенит - Удинезе (0:2) Галатасарай - Гамбург (1:1) Ольборг - Манчестер Сити (0:2) Брага - ПСЖ (0:0)

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