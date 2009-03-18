Луческу: Шахтер имеет перед ЦСКА определенное преимущество

Донецкий ФК "Шахтер" будет иметь определенное преимущество перед московским ЦСКА в ответном матче 1/8 Кубка УЕФА, который состоится в Донецке 19 марта.

Об этом сказал главный тренер "Шахтера" Мирча ЛУЧЕСКУ сегодня на предматчевой пресс-конференции. (В первом матче в Москве "горняки" проиграли с минимальным счетом 1:0 - УНИАН).

"Что касается игры, я думаю, мы имеем определенное преимущество", - сказал он.

М.ЛУЧЕСКУ напомнил, что товарищеские игры в Кубке "Первого канала", которые "горняки" провели в предыдущие годы с ЦСКА, "были тренировочными, но показательными, высокого накала". "Мы имели в них полное преимущество", - отметил наставник "Шахтера".

В то же время, он подчеркнул, что "ЦСКА – одна из самых опытных команд, которые остались в розыгрыше Кубка УЕФА" и в завтрашнем матче она будет "очень мотивированной".

"Они знают, что такое проходить через эйфорию Кубка УЕФА, наверняка хотят повторить этот путь, и поэтому покажут всю свою мощь и весь свой опыт", - уверен М.ЛУЧЕСКУ.

Говоря о подготовке своей команды к матчу, он акцентировал, что существенное значение будет иметь отсутствие из-за перебора желтых карточек ведущего защитника Дмитрия ЧИГРИНСКОГО. М.ЛУЧЕСКУ напомнил, что во многом усилиями этого защитника были блокированы нападающие ЦСКА в первом матче. "Те, кто заменит Д.ЧИГРИНСКОГО, обязаны будут продемонстрировать, что играют на его уровне и могут сыграть не хуже его", - указал тренер "Шахтера".

Что касается решения о составе команды на матч и организации игры, то его М.ЛУЧЕСКУ примет утром 19 марта. "Попытаюсь выставить на игру тех, кто находится в лучшем состоянии", - заверил наставник "Шахтера".

Он также обратил внимание, что газон поля на донецком РСК "Олимпийский" пока находится в нормальном состоянии, если только не вмешается погода.

"Порой состав на игру я определяю в зависимости от качества газона. Одни игроки лучше играют на жестком поле, другие более приспособлены к мягкому полю", – заключил М.ЛУЧЕСКУ.