Базовый легкоатлетический манеж открыт в Артемовске

16 марта в городе Артемовск Донецкой области состоялось торжественное открытие легкоатлетического манежа спортивного комплекса «Металлург», которому присвоен статус базы олимпийской и паралимпийской подготовки спортсменов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Артемовского горсовета, общая площадь манежа составляет 3750 кв. м. На первом этапе реконструкции стадиона освоено 29,5 млн. грн. из средств целевой государственной субвенции и местного бюджета.

Современный легкоатлетический манеж отвечает европейским стандартам. В нем есть беговые дорожки на 200 м и 60 м, секторы для толкания ядра, метания дисков, прыжков с шестом, комплексы современного тренажерного и силового оборудования, трибуны и балкон на 1 тыс. зрителей. В легкоатлетическом манеже Артемовска будут проводиться тренировки и соревнования по различным видам спорта.

На торжественной церемонии открытия манежа присутствовали министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, народный депутат, заместитель председателя Партии регионов Андрей КЛЮЕВ, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА, президент Федерации легкой атлетики Украины Валерий БОРЗОВ, многократная чемпионка, рекордсменка Европы, мира, Олимпийских игр Елена ИСИНБАЕВА, руководство города и области.

Выступивший с приветственным словом на открытии манежа Артемовский городской председатель Алексей РЕВА отметил, что «это социально значимый, масштабный проект не только для нашей громады, но и для всей страны, манеж соответствует всем международным стандартам, и здесь можно проводить спортивные соревнования высшего уровня». Он поблагодарил народного депутата А.КЛЮЕВА за содействие в строительстве манежа, а также выразил признательность за поддержку проекта Кабинету министров Украины, другим народным депутатам, руководству Донецкой области.

В свою очередь, А.КЛЮЕВ подчеркнул, что «для общества в кризисный период очень важны такие позитивные примеры, они дают уверенность - у страны есть будущее и оно зависит от каждого из нас». По его словам, «очень важно, несмотря на кризис, довести начатое дело до конца».

Справка УНИАН. Реконструкция спортивного комплекса «Металлург» началась в 2004 году. Она предусматривает строительство легкоатлетического манежа, трибун на 7 тыс. зрителей, легкоатлетического стадиона, футбольного поля, комплекса открытых спортивных площадок, четырехуровневого спортивного корпуса (тренажерный зал, пневматический тир, игровой зал комплексного использования, медицинский центр и т.д.).

Сегодня город Артемовск - в числе лидеров Донецкой области по развитию физической культуры и достижениям в спорте.

На территории Артемовского городского совета в сфере физкультуры и спорта работает 163 специалиста, 6 из них - заслуженные тренеры Украины, 6 - отличники народного образования. В городе функционируют 4 стадиона, 69 спортивных площадок (из них 7 футбольных полей с синтетическим покрытием); 39 спортивных залов, 52 тренажерных зала, 2 плавательных бассейна, 42 спортивно-оздоровительных клуба.