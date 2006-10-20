Английская пресса "издевается" над Шевченко, превознося Дрогба, однако Моуриньо после победы над каталонцами заявил, что и в дальнейшем будет ставить украинца в основу.

"Андрей Шевченко продолжает красиво и эффектно... поздравлять Дрогба с забитыми мячами. В позавчерашнем матче Лиги чемпионов с "Барселоной" украинский форвард поздравил Дидье уже с девятым голом в этом сезоне. Тогда как сам забил всего один гол. Ну, если он, конечно, не заносит себе в актив мяч в игре "Комьюнити Шилд" против "Ливерпуля", - язвительно пишет британский таблоид The Sun.

"Дрогба и Шевченко вместе выиграли этот матч, как и остальные девять игроков на поле. Дидье и Шева оба внесли свой вклад в эту победу. Да, Дидье забил. А может, например, в марте все будет наоборот, и Шева будет забивать, а Дидье - нет", - предполагает наставник "Челси".

"До каких пор?" - спрашивают у Моуриньо. "Я буду включать Шеву в состав, пока он не преодолеет свои проблемы и не начнет забивать, - отвечает португалец. - Или пока я не захочу дать ему отдых. У нас впереди "Портсмут", "Блэкберн", "Шеффилд" и снова "Барселона" - в одном из этих матчей я посажу его на скамейку. Но только в целях ротации состава".

Интересно, что забивший в среду, 18 октября, гол Дрогба во втором тайме предложил себя заменить, но Моуриньо заменил Шевченко.

Шевченко, потерявший отличный шанс забить ударом с метра, ушел. А Дрогба даже с травмой доиграл до конца. Седьмой номер, с которым в "Милане" украинец был лучшим, в "Челси" в который раз удачи ему не принес.

Безголевая серия Андрея Шевченко насчитывает девять матчей и длится уже 777 минут. В игровых заведениях - это джек-пот. В "Челси" тоже. Только срывает его другой.

Между тем, в сборной Шевченко продолжает демонстрировать уверенную и результативную игру.

Корреспондент со ссылкой на Спорт сегодня