Украинские саблистки выиграли этап Кубка мира
10:34, 16 марта 2009Спорт
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В очном противостоянии обыграли Россию
В воскресенье в Италии прошли командные соревнования среди фехтовальщиц на саблях в рамках третьего этапа Кубка мира. Среди национальных команд лучшей оказалась Украина, обыгравшая в очном противостоянии спортсменок сборной России со счётом 45:38. На третьем месте команда Китая.
Фехтование. Женщины. Этап Кубка мира в Италии. Командные соревнования. Сабля
Командные соревнования. Сабля
1. Украина
2. Россия
3. Китай.
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