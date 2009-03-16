Украинские саблистки выиграли этап Кубка мира

10:34, 16 марта 2009
Спорт
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В очном противостоянии обыграли Россию

В воскресенье в Италии прошли командные соревнования среди фехтовальщиц на саблях в рамках третьего этапа Кубка мира. Среди национальных команд лучшей оказалась Украина, обыгравшая в очном противостоянии спортсменок сборной России со счётом 45:38. На третьем месте команда Китая.

Фехтование. Женщины. Этап Кубка мира в Италии.

Командные соревнования. Сабля

1. Украина

2. Россия

3. Китай.

Чемпионат.ру

 

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