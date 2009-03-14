Результаты 29-го тура английской Премьер-лиги

Ливерпуль громит МЮ на его поле!!

Завершились сегодняшние матчи 29-го тура английской Премьер-лиги МЮ - Ливерпуль 1:4 (Роналду 23 пен. - Торрес 28, Джеррард 44 пен., Аурелио 77, Доссена 90) Миддлсбро - Портсмут 1:1 (Кинг 90 - Крауч 30) Сандерленд - Уиган 1:2 (Лэдбиттер 41 - Уотсон 12, Н`Зогбия 45) Халл Сити - Ньюкасл 1:1 (Джеованни 9 - Стивен Тейлор 38) Эвертон - Сток Сити 3:1 (Жо 18, Лескотт 24, Феллаини 90 - Шоукросс 52) Арсенал - Блэкберн 4:0 (Аршавин 2, 65, Эбуэ 88, 90 пен.) Болтон - Фулхэм 1:3 (Кевин Дэвис 45 - Джонсон 42, Саймон Дэвис 56, Камара 88) Тур завершится матчами: (15 марта) Челси - Манчестер Сити, Астон Вилла - Тоттенхэм и (16 марта) Вест Хэм - Вест Бромвич

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