Результаты 20-го тура Чемпионата Украины
20:10, 14 марта 2009Спорт
2003
День богат голами
Завершились сегодняшние матчи 20-го тура Чемпионата Украины по футболу
Металлург - Заря 3:0 (Димитров 24, Сытник 32, Чечер 70)
Черноморец - ФК Харьков 3:1 (Левига 15, 29, Бондаренко 71 - Козориз 84)
Карпаты - Кривбасс 3:0 (Кузнецов 54, Кожанов, Ощипко 90+2)
Днепр - Ильичевец 0:0
Матч Арсенал - Таврия не состоялся: судья признал поле непригодным к игре.
Напомним, что вчера вничью 0:0 прошел матч Ворскла - ФК Львов.
Завтра тур завершится матчами Металлист - Шахтер и Металлург З - Динамо.
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