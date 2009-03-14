Результаты 20-го тура Чемпионата Украины

20:10, 14 марта 2009
Спорт
2003

День богат голами

Завершились сегодняшние матчи 20-го тура Чемпионата Украины по футболу

Металлург - Заря 3:0 (Димитров 24, Сытник 32, Чечер 70)

Черноморец - ФК Харьков 3:1 (Левига 15, 29, Бондаренко 71 - Козориз 84)

Карпаты - Кривбасс 3:0 (Кузнецов 54, Кожанов, Ощипко 90+2)

Днепр - Ильичевец 0:0

Матч Арсенал - Таврия не состоялся: судья признал поле непригодным к игре.

Напомним, что вчера вничью 0:0 прошел матч Ворскла - ФК Львов.

Завтра тур завершится матчами Металлист - Шахтер и Металлург З - Динамо.

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