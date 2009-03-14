Тренер "Зенита" подтвердил, что Тимощук вскоре покинет команду

Тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Дик Адвокат подтвердил, что капитан команды Анатолий Тимощук через несколько месяцев покинет клуб. "Андрей Аршавин уже покинул команду, в мае-июне это сделает и Анатолий Тимощук", - сказал Адвокат журналистам в пятницу.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на немецкие СМИ, Анатолий Тимощук подписал контракт с мюнхенской «Баварией», который вступит в силу с сезона 2009-2010 и будет действовать до 2012-го. За трансфер украинского хавбека "Бавария", по информации источника, заплатит "Зениту" 14 млн. долл. (около 11 млн. евро). В мюнхенской команде А.Тимощук заменит Марка ван Боммеля, принявшего решение покинуть "Баварию" летом.

А кто заменит самого Тимощука? “Я на эту тему не переживаю”, - уверяет главный тренер «Зенита», хотя подробный ответ получается довольно размытым. "Мы приобрели Игоря Семшова... Я уверен, что Игорь может заменить Анатолия. А на позиции Тимощука, как я и говорил раньше, может сыграть Игорь Денисов. Что же до лидера команды, то с нами сегодня игрок, который был пять лет капитаном в "Штутгарте" (Фернанду Мейра), поэтому он тоже может занять эту должность и у нас...»

К слову, в бундеслиге идет упорная борьба, в которой участвует и Бавария. "Герту" (46 очков) преследует четверка команд, набравших по 42 очка (Вольфсбург, Хоффенхайм, Бавария, Гамбург). Бавария также вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.