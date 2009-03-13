Игрок Металлиста выпал из окна третьего этажа

Накануне принципиальнейшего матча 1/8 финала Кубка УЕФА против киевского "Динамо" неприятный инцидент случился с ведущим игроком "Металлиста" Александром Рыкуном.

Как сообщает газета "Жизнь", Рыкун, находившийся вместе с командой во Львове, перебрал лишнего и упал с третьего этажа. Сейчас один из лидеров "Металлиста" с многочисленными повреждениями находится в больнице.

Напомним, что "Металлист" после скандального матча в Добромыле против ФК "Львов" решил не возвращаться в Харьков, а готовиться к выездному матчу против "Динамо" во Львове.

Официального подтверждения данной информации со стороны "Металлиста" пока не последовало, однако Александр Рыкун вчера не попал даже в заявку на поединок 1/8 финала Кубка УЕФА с киевским "Динамо".

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