Вукоевич «размочил» Металлист (видео)

Продолжается “великое мартовское” противостояние

Продолжается “великое мартовское” противостояние Динамо и Металлиста. Счет побед пока 2:0 в пользу киевлян. Вчера в матче 1/8 Кубка УЕФА Динамо “малой кровью” – 1:0 – обыграло харьковчан на своем поле. "Сухую" шестиматчевую серию Горяинова "размочил" Огнен Вукоевич. Get the Flash Player to see this player. Видео с сайта Чемпион

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