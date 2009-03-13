Вукоевич «размочил» Металлист (видео)
13:17, 13 марта 2009Спорт
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Продолжается “великое мартовское” противостояние
Продолжается “великое мартовское” противостояние Динамо и Металлиста. Счет побед пока 2:0 в пользу киевлян. Вчера в матче 1/8 Кубка УЕФА Динамо “малой кровью” – 1:0 – обыграло харьковчан на своем поле. "Сухую" шестиматчевую серию Горяинова "размочил" Огнен Вукоевич.
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