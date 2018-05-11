Шестиматчевая «сухая» серия Горяинова оборвалась, как песня юного барабанщика

Ну, вот и мы в Украине почувствовали, что такое поединок отечественных клубов в рамках европейского турнира. В целом впечатление такое, будто на своей машине выехал на международный автобан: есть новые ощущения, а есть вполне привычные, например, при желании можно оспаривать решение дорожного патруля, или же арбитра киевского матча в эпизоде с падением Коэльо в штрафной динамовцев.

Но именно такие матчи составляют историю футбольных клубов, они повышают градус и национальных турниров, где болельщики из поколения в поколение ведут свой счет упущенных побед и незаслуженных поражений, и каждый раз гонят команды поквитаться и восстановить справедливость. Это не банальная злопамятность, прошу заметить, просто без памяти не стоит вообще ничего делать. Тем более жарить «драконов» или «коней».

…Лишь один забитый мяч смогли “организовать” на троих украинские клубы - участники 1/8 финала Кубка УЕФА, “Динамо” - “Металлист” 1:0, ЦСКА - “Шахтер” 1:0. Немного, зато все наши не утратили шансы на продолжение своего участия в турнире. Понятно, по воле жребия сокращения представительства Украины не избежать, и надеемся, коснется оно лишь киевско-харьковского дерби.

Каждому - свое. Голкипер «в запасе» киевского “Динамо” Александр Шовковский, по сообщению налоговой администрации, сегодня как законопослушный гражданин примет участие в показательном декларировании своих доходов, а его партнеры по клубу будут восстанавливаться после вчерашней игры с “Металлистом” и думать об ответном матче 19 марта.

Так же есть над чем поломать голову и тренеру харьковчан Маркевичу. Весна 2009 года складывается для его подопечных не очень благоприятно, и после фееричной победы над “Сампдорией” команду ожидало схождение с Олимпа, и холодный душ (с грязевыми ваннами) во внутреннем чемпионате. Поражение от “Динамо” и ничья с аутсайдером ФК “Львов” привели не только к потере надежд на “золото”, но и обострили борьбу за “серебро” (шестиочковой форы над “Шахтером” как не было).

Все это, понятное дело, вызвало бурные комментарии, в частности и самого Мирона Богдановича, который, нужно признать, имел основания сетовать на влияние внешних сил на ход обоих матчей.

Для полной реабилитации нужно было достичь успеха во вчерашнем матче, доказать, что “Металлист” из темной лошадки в Кубке УЕФА превратился в одного из фаворитов.

Однако поражение, пусть и минимальное, успехом не назовешь, и подтверждение своего класса команда отложила по крайней мере на неделю.

Шансы не потеряны, вовсе нет, но, как по мне, реализовать их будет сложно.

Вчера при нормальном судействе, нормальном состоянии поля харьковчане были преисполнены желания доказать высшую справедливость. Вместо этого динамовцы второй матч кряду преобладают над металлистами в игровой активности, не дают развернуть их фирменную игру в быстрый, короткий пас, более мощно выглядят и в нападении.

Бросается в глаза, что индивидуально каждый из динамовцев вчера был лучше, сильнее своего коллеги по амплуа из “Металлиста”. Богуш сделал меньше ошибок, чем Горяинов, Милевский был эффективнее чем Коэльо, Вукоевич с Алиевым переиграли Валяева с Олейником и т.д.

Большего ждали от Кравца, но ему не удалось продолжить свою голевую серию. Обошелся полумоментами, ну такова уж судьба форварда, многое зависит просто от фарта,случая

Хозяева навязали гостям достаточно жесткую, беспрерывную борьбу за каждый мяч, прибегая даже к тактике мелкого фола. Михалик носился за Коэльо по всему полю, не жалея ни его, ни своих ног, ни заодно носа Валяева.

Много падений, много штрафных, мало ударов по воротам, еще меньше попаданий. А чего вы хотели, когда нашла коса на камень и никто не хотел уступать? Ганцарчик едва трусы не стащил с Корреа, а в штрафную площадку не пустил.

Не было даже и намека на то, что “Металлист” пробовал “засушить” игру. Как раз харьковчане пошли на обмен ударами, прибегали к активным контрвыпадам и кто знает, чья бы взяла, если бы, например, Коэльо, в начале второго тайма выскочил на Богуша с мячем под левой, рабочей ногой, а не под правой, “тещиной”.

И пока гости переживали потерянный момент, киевляне усиливают натиск, Кравец бьет и ногой, и головой, но судьба в конечном итоге улыбается суперактивному в тот день Вукоевичу.

На восьмом или девятом угловом фатальную ошибку допускает Горяинов и его шестиматчевая “сухая” серия обрывается, как песня юного барабанщика.

Маркевич стремится спасти матч, выпускает на поле Девича, но тот явно не готов играть на таком уровне и запомнился разве что тем, что заработал единственный угловой для “Металлиста”.

Главный тренер национальной сборной Украины Михайличенко, который был одним из наиболее заинтересованных зрителей на матче, разочарованно вздыхает, очевидно серб ничем не поможет нашей сборной в игре 1 апреля против Англии. Играет не паспорт, а мастерство.

Между тем замена у киевлян Кравца на Гусева свидетельствует, что “Динамо” смещает акценты своих атакующих действий. Харьковчане не успели разобраться что к чему и едва не были наказаны за такую небрежность. Гусев с Милевским хозяйничают на правом фланге атаки, Артем бьет из-под защитника и Горяинов спасает команду от очень неуместного второго гола.

0:1 - вполне перспективный счет перед домашним ответным матчем. Но исключения бывают, и перспективы нередко остаются недосягаемыми. Простая арифметика: киевлянам достаточно забить гол на поле “Металлиста” (что вполне реально учитывая мощность их атаки на сегодня, набор исполнителей) и тот окажется перед необходимостью отвечать уже тремя мячами.

Следовательно, “Динамо” подтвердило свой статус фаворита в этой паре, но лишь номинально, на сегодня. В то же время “Металлист” еще ничего не потерял, наоборот должен усилить свою мотивацию наконец победить столичный клуб. То есть вопрос, очевидно, лежит больше в плоскости психологии игроков, тренер должен точно определить, кто из них готов драться за победу и насколько готов.

Приблизительно такой масштаб задач вырисовывается и перед “Шахтером”, который вчера на искусственном газоне в московских Лужниках выглядел никак не хуже хозяев-армейцев.

Однако привез домой тоже 0:1.

Как в воду смотрел бывший арбитр Любош Михел, который в настоящее время работает директором международного отдела в ФК "Шахтер". Накануне матча он высказал мнение о том, что шансы обеих команд приблизительно равные, но в итоге многое будет зависеть от арбитра.

Так и случилось, арбитр Рицолли не обошел вниманием фол Раца на прытком Красиче и лучший бомбардир Кубка УЕФА Вагнер Лав реализовал пенальти. 11 мячей в турнире, это вам не шутки. Без Чигринского, который вынужден пропускать ответный матч, защитникам горняков будет очень тяжело удержать этого форварда.

На этом проблемы «Шахтера» в московском раунде поединка с ЦСКА завершились. В целом хорошо, что они ограничились лишь футбольным полем. Ветры, которые в настоящее время долетают из Москвы, приносят довольно неоднозначные слухи или сведения о настроениях, которые распространяются в российском обществе относительно событий в Украине. Мало-помалу политизованность в отношениях между двумя государствами начинает влиять на экономические решения, давить на уровень гуманитарных контактов, культурного сотрудничества.

Кое-кому в России, как свидетельствуют тамошние социологические опросы, Украина мерещится чуть ли не врагом, потенциальным противником.

Слава спорту, такие настроения пока еще не захлестнули уважаемую футбольную общественность, да и что там делить, когда в составах ЦСКА и «Шахтера» «на четверть» - симпатичный футбологенный бразильский народ.

А пока… ждем очередное дерби: на кону «серебро» национального чемпионата.

В ближайшее воскресенье номинальные неудачники первого раунда Кубка УЕФА «Металлист» с «Шахтером» перейдут, так сказать, на внутреннюю арену и сыграют в матче Премьер-лиги.

Вы не поверите, но по статистике из 23 поединков этих команд в национальных чемпионатах харьковчане выиграли лишь один, в 2004 году, и 16 раз проиграли. Вот вам и историческая память.

Интересно все-таки, насколько весенняя влага разъела харьковский металл?

Олег Олийнык