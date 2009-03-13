Результаты матчей 1/8 Кубка УЕФА
07:00, 13 марта 2009Спорт
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Хозяева поля не проиграли ни разу
Завершились первые матчи 1/8 Кубка УЕФА
ЦСКА - Шахтер 1:0 (Лав 50 пен.)
Динамо - Металлист 1:0 (Вукоевич 54)
Гамбург - Галатасарай 1:1 (Янсен 49 - Акман 32)
ПСЖ - Брага 0:0
Вердер - Сент-Этьенн 1:0 (Налдо 20)
Манчестер Сити - Ольборг 2:0 (Кайседо 8, Филипс 30)
Марсель - Аякс 2:1 (Шейру 19, Ньянг 33 - Суарес 36 пен.)
Удинезе - Зенит 2:0 (Квальярелла 85, ди Натале 90 пен.)
Ответные матчи пройдут в следующий четверг, 19 марта, кроме матчей Аякса с Марселем и Сент-Этьенна с Вердером, которые назначены на 18-е число.
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